Диетолог Дианова: чем опасен постный майонез?

В майонезе из магазина содержится слишком много добавок, неблагоприятно влияющих на организм, предупредила диетолог Нурия Дианова.Специалист высказалась в интервью о возможном вреде такого продукта как постный майонез. Одной из опасных характеристик этого соуса Дианова назвала большое количество крахмала – его употребление чревато повышением уровня сахара в крови.Беседуя с NEWS.ru, медик отметила, что постный майонез противопоказан людям с некоторыми хроническими нарушениями – для них он более опасен, чем обычный, поскольку может провоцировать обострение патологических состояний.«Постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удаленным желчным пузырем, чем майонез классический», - сказала Нурия Дианова.Диетолог отметила: если без майонезного соуса не обойтись, правильнее всего будет приготовить его самостоятельно, используя только простые натуральные продукты без дополнительных ухищрений как-то улучшить вкус продукта. Состав магазинного майонеза – это «целая таблица Менделеева», поделилась эксперт.

