ACS Nutr. Sci: регулярное употребление винограда полезно для здоровья кожи

Согласно новым исследованиям, проведенным под руководством Университета Западной Новой Англии, употребление винограда может улучшить защитный барьер кожи от воздействия окружающей среды за счет изменения активности генов.Виноград содержит сотни встречающихся в природе растительных соединений, которые, как давно известно исследователям, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.Среди них кверцетин, антоцианы и ныне известный ресвератрол.Клинические исследования показали связь между регулярным употреблением винограда и улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, снижением маркеров воспаления, улучшением функции кишечника и повышением когнитивных способностей у пожилых людей.«Теперь мы уверены, что виноград является суперпродуктом и способствует нутригеномному ответу у человека», — заявил ведущий автор исследования профессор Джон Пеццуто из Университета Западной Новой Англии. «Мы наблюдали это на примере самого большого органа тела — кожи».Изменения в экспрессии генов указывают на улучшение состояния кожи.Но помимо кожи, почти наверняка потребление винограда влияет на экспрессию генов в других соматических тканях организма, таких как печень, мышцы, почки и даже мозг.Это помогает нам понять, как потребление цельных продуктов, в данном случае винограда, влияет на наше общее состояние здоровья.Очень интересно работать в постгеномную эпоху, когда мы наконец-то можем начать применять функциональную геномику и визуализировать сложные матрицы, отражающие нутригеномные реакции.В исследовании участвовали добровольцы, которые в течение двух недель ежедневно употребляли количество винограда, эквивалентное трем порциям целых ягод.Экспрессию генов в коже определяли до и после употребления винограда, как с воздействием низких доз ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу, так и без него.Результаты продемонстрировали межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия в экспрессии генов в коже.Иными словами, с самого начала экспрессия генов в коже каждого человека была различной.Выражение лица менялось, когда испытуемые употребляли виноград или подвергались воздействию ультрафиолетового излучения, но при этом каждый человек оставался непохожим на других.Дальнейшие уникальные изменения наблюдались при сочетании УФ-облучения с употреблением винограда в пищу.Следовательно, хотя экспрессия генов различается у разных людей, экспрессия генов у каждого человека изменилась после употребления винограда.В ходе поиска функциональных сходств, возникающих в результате изменений в экспрессии генов после употребления винограда, исследователи смогли истолковать множество данных как свидетельство усиления кератинизации и ороговения кожи, которые, как известно, создают барьер против воздействия окружающей среды.Эта идея была подтверждена путем облучения кожи низкой дозой УФ-излучения и измерения образования малонового диальдегида, маркера окислительного стресса, уровень которого снижался при употреблении винограда испытуемыми.«Основываясь главным образом на транскриптомных данных и теоретических взаимодействиях белок-белок, наши результаты подтверждают предположение о том, что употребление винограда полезно для здоровья кожи», — заявили ученые. «Естественно, в игру вступают некодирующие РНК, эпигенетика и множество других факторов, которые еще предстоит дополнительно исследовать».

