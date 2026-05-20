Роспотребнадзор: хантавирус Андес может жить на поверхностях несколько дней
"ANDV имеет более низкую стабильность во внешней среде по сравнению с другими оболочечными вирусами. Несмотря на общую нестабильность, на поверхностях инфекционный вирус может сохраняться в течение нескольких дней после загрязнения", - говорится в документе, подготовленном референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
В документе отмечается, что повышение уровня влажности может способствовать более длительному выживанию хантавирусов вне носителя. Центральные системы кондиционирования могут создавать условия, способствующие распространению. Низкая температура и сухой воздух могут продлить время выживания вируса в воздухе от нескольких часов до нескольких дней.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий