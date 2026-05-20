Установлено, что мешает победить гепатит С у пациентов с ВИЧ

Исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ) впервые обобщили десятилетний опыт лечения вирусного гепатита С у пациентов с ВИЧ в Новгородской области с целью понять, насколько успешно работают современные препараты у таких пациентов и что мешает полностью победить вирус в регионе. Устойчивый вирусологический ответ достигался в 94% случаев, что сопоставимо со средними показателями по стране, ключевой проблемой оказалась не неэффективность лекарств, а то, что люди обращались к врачу слишком поздно - уже с тяжелым фиброзом печени, рассказал ТАСС один из авторов работы кандидат медицинских наук и доцент кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней НовГУ Сергей Нора."Мы сосредоточились на том, насколько эффективно лечение вирусного гепатита С у пациентов с ВИЧ и как восстанавливается печень после терапии. Аналогичные исследования проводятся во многих регионах, но мы впервые оценили эти показатели именно в Новгородской области", - рассказал Сергей Нора.Как отметила соавтор исследования кандидат медицинских наук и доцент кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней НовГУ Татьяна Ткаченко, ВИЧ и гепатит С часто сочетаются между собой - у них общие пути передачи. Коинфекция ускоряет развитие фиброза и цирроза, повышает смертность. Раньше гепатит С у ВИЧ-инфицированных лечили препаратами старого поколения - интерферонами в комбинации с рибавирином. Такая терапия вызывала множество побочных эффектов, а ее эффективность была недостаточной. С появлением препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) ситуация изменилась: схемы стали безопасными и хорошо сочетаются с антиретровирусной терапией. Однако для эффективной работы региональных систем здравоохранения необходимы местные показатели.Суть исследованияУченые из НовГУ проанализировали данные 142 пациентов с коинфекцией ВИЧ и гепатита С, проходивших лечение с 2014 по 2023 год в медицинских учреждениях Новгородской области. Исследовали изучали, какие генотипы вируса встречаются чаще, насколько поражена печень, как меняются печеночные ферменты в процессе лечения, а также проверяли, исчезает ли вирус из крови через 4, 12 и 24 недели после начала терапии.Среди пациентов доля мужчин составила 61%, женщин - 39%. Наиболее распространенными генотипами вируса гепатита С оказались 1b (40,1% случаев) и 3a (30,3%). К моменту начала терапии 24% пациентов уже имели выраженный фиброз печени (стадия F3), а 18% - цирроз (F4). Промежуток между выявлением антител к гепатиту С и фактическим началом лечения варьировался в среднем от одного года до десяти лет. Минимальный срок составил 28 дней, максимальный - 22 года.Несмотря на это, устойчивый вирусологический ответ через 12 недель терапии был достигнут в 94% случаев.Полученные данные позволяют скорректировать региональную программу борьбы с гепатитом С в Новгородской области. Ключевой момент заключается в том, что проблема не в эффективности лекарств, а в длительном интервале между установлением диагноза и началом терапии. Есть, впрочем, основания и для осторожных надежд. Исследователи ожидают лучшие результаты в диапазоне 2020-2030 годов, так как в протоколы ВИЧ уже включено обследование на другие инфекции."Пока ключевой проблемой остается вопрос финансирования, так как препараты для лечения вирусного гепатита С стоят дорого. Но в последние годы были приняты существенные меры для решения этой проблемы. Мы ожидаем улучшение показателей, сопоставимое с Планом мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории России в период до 2030 года. Вероятно, до этого времени всем пациентам с вновь выявляемыми случаями вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных будет проведена противовирусная терапия", - подытожил он.

