Перечислены четыре запрета перед измерением артериального давления
Прежде всего под запрет Гонсалвеша попали физические упражнения, курение, употребление алкогольных напитков и кофе. Отказаться от них необходимо как минимум за 30 минут до измерения артериального давления, подчеркнул врач.
Кроме того, важно перед процедурой опорожнить мочевой пузырь, добавил он. Также специалист посоветовал во время измерения артериального давления не скрещивать ноги, не разговаривать, не закреплять манжету поверх одежды и находиться в спокойной обстановке.
