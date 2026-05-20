Скорость письма может быть признаком снижения когнитивных функций у пожилых

Почерк требует сочетания тонкой моторики и сложного набора умственных навыков, таких как отбор, организация и интерпретация сенсорной информации, что делает его когнитивно сложной задачей. Из-за высокой нагрузки на мозг он является потенциальным показателем когнитивных нарушений, особенно с возрастом. В этом случае наш почерк часто становится медленнее или отрывистее.В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, группа ученых из Португалии изучила, различаются ли различные особенности почерка, включая скорость и организацию штрихов, у пожилых людей, проявляющих признаки когнитивных нарушений, и у тех, кто их не проявляет, и могут ли, следовательно, особенности почерка служить диагностическим инструментом.«Письмо — это не просто двигательная активность, это окно в мозг», — сказала ведущий автор исследования Ана Рита Матиас из Университета Эворы. «Мы обнаружили, что у пожилых людей с когнитивными нарушениями наблюдаются отчетливые закономерности во времени и организации движений при письме. Задания, требующие более высоких когнитивных усилий, показали, что снижение когнитивных функций отражается на том, насколько эффективно и согласованно организованы движения при письме с течением времени».Перед командой стояла задача определить, может ли процесс письма давать более ранние и точные индикаторы когнитивного снижения, чем результаты тестов или итоговые работы, которые часто анализируются в традиционных оценках.В исследовании приняли участие 58 пожилых людей в возрасте от 62 до 92 лет, проживающих в домах престарелых. У 38 участников ранее было диагностировано одно из когнитивных нарушений. Участники выполняли два типа заданий, используя перо на дигитайзере. В заданиях на управление пером участникам предлагалось нарисовать 10 горизонтальных линий за 20 секунд и поставить не менее 10 точек на бумаге за тот же промежуток времени. Задание на скорость письма включало запись двух предложений различной сложности, которые либо отображались на карточке, либо диктовались соответственно.Результаты показали, что ни одно из заданий на управление ручкой не позволило различить когнитивный статус между группами. Будучи «простыми» заданиями, они в основном основаны на базовом моторном контроле и, возможно, недостаточны для выявления тонких различий, которые могут быть обнаружены в более сложных с когнитивной точки зрения заданиях. Задания на копирование, которые требуют больших умственных усилий, чем управление ручкой, но меньших, чем диктант, также не выявили различий между группами, но показали тенденцию к статистической значимости.Однако результаты заданий на диктант показали явные различия между двумя группами участников. Это может быть связано с более высокой когнитивной нагрузкой, которую такие задания оказывают на рабочую память и исполнительные функции.«Задачи на диктант более сложны, потому что требуют от мозга одновременного выполнения нескольких действий: слушания, обработки речи, преобразования звуков в письменную форму и координации движений», — сказала Матиас. «Даже в рамках задач на диктант могут проявляться различия. Более длинное, менее предсказуемое или лингвистически сложное предложение создает большую нагрузку на когнитивные ресурсы».В группе с когнитивными нарушениями для коротких предложений в задании на диктант оказались значимыми два предиктора: время начала и количество штрихов. Для более сложных предложений значимыми оказались три предиктора: вертикальный размер, время начала и длительность. Это может быть связано с тем, что не все особенности почерка одинаково отражают когнитивные функции.«Синхронизация и организация движений пальцев тесно связаны с тем, как мозг планирует и выполняет действия, что зависит от рабочей памяти и исполнительного контроля. По мере снижения эффективности этих когнитивных систем письмо становится медленнее, фрагментарнее и менее скоординированным», — объяснила Матиас. «В то же время другие характеристики могут оставаться относительно сохранными, особенно на ранних стадиях когнитивного снижения, что делает их менее чувствительными индикаторами».Команда исследователей заявила, что их подход, основанный только на простых письменных заданиях и доступных цифровых инструментах, может служить практическим способом мониторинга когнитивных нарушений в различных условиях, например, в кабинетах врачей. Поскольку это неинвазивный и относительно недорогой метод, его легко можно интегрировать в рутинную клиническую практику.Однако данный подход остается развивающейся методологией, и будущие исследования должны будут подтвердить его эффективность, в том числе и в долгосрочной перспективе, на более крупных и разнообразных группах населения. Поэтому результаты настоящего исследования могут быть не сразу применимы в других условиях. Кроме того, в нем не учитывалось использование лекарственных препаратов и их возможное влияние.«Долгосрочная цель состоит в разработке инструмента, который будет прост в применении, экономичен по времени и доступен по цене, что позволит интегрировать его в повседневную практику здравоохранения без необходимости использования специализированного или дорогостоящего оборудования», — заключила Матиас.

