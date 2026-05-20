Создано эффективное средство для защиты зубов от кариеса

Зубные пасты с наногидроксиапатитом и эфирными маслами могут эффективно защищать эмаль и подавлять бактерии, вызывающие кариес.Ученые протестировали экспериментальные пасты с наногидроксиапатитом — веществом, которое способно восстанавливать минералы в эмали, — а также с кокосовым, коричным и маслом чайного дерева. Испытания проводились на образцах человеческих зубов и бактериях Streptococcus mutans, связанных с развитием кариеса.Наиболее сильный антибактериальный эффект показала паста с коричным маслом: она почти полностью подавляла рост бактерий. При этом составы с кокосовым маслом лучше других восстанавливали твердость эмали после искусственного повреждения.Кроме того, пасты помогали поддерживать более благоприятный уровень кислотности в полости рта, что дополнительно снижает риск разрушения зубов. По словам исследователей, сочетание наногидроксиапатита и эфирных масел может стать перспективной альтернативой традиционным средствам профилактики кариеса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки