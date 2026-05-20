Нарколог назвала способ определить у себя алкоголизм

Тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова в беседе с РИА Новости перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости. По ее словам, некоторые из них можно выявить самостоятельно.Среди тревожных сигналов — увеличение частоты употребления (например, раз в неделю вместо раза в месяц), появление новых поводов для выпивки, улучшение настроения при мысли о предстоящем употреблении, а также желание «догоняться» — пить во время и после мероприятия вне связи с тостами или компанией.Также, отметила врач, на зависимость указывают желание выпивать в одиночку и без повода, изменение характера опьянения и поведения в нетрезвом состоянии, провалы в памяти после алкоголя.«Изменение эмоциональной реакции на алкоголь: если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо"», — пояснила Перминова. Дополнительные признаки — мелкие травмы, утеря документов и вещей, дезориентация во времени и пространстве в нетрезвом виде.Нарколог рекомендовала обратиться к специалисту при наличии трех и более перечисленных признаков.

