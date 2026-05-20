Работающим с «токсичным» начальником россиянам дали совет
«Первым шагом важно опереться на объективные данные. Посмотрите свои официальные обязанности, трудовой договор, систему подчинения, требования к работе. Попробуйте отделить личные переживания от фактической стороны вопроса: что именно от вас требуют, насколько эти требования соответствуют вашей должности, нарушаются ли ваши трудовые права, присутствуют ли унижение, давление, манипуляции, систематическое обесценивание или злоупотребление властью», — пояснила Серебрякова.
По словам психолога, следует честно оценить собственную жизненную ситуацию и имеющиеся альтернативы. В реальности отношения между работодателем и сотрудником всегда содержат элемент конфликта интересов.
«Задача бизнеса — повышать эффективность и снижать издержки, задача работника — защищать свои профессиональные и человеческие границы. Это часть экономической и организационной реальности», — рассказала Серебрякова.
Важно понимать свою ценность на рынке труда: насколько востребованы ваши навыки, есть ли у вас альтернативные предложения, насколько вы финансово устойчивы в случае ухода, подчеркнула психолог.
«Особенно если речь идет о попытке отстаивать свои границы, например, говорить о переработках, недопустимом тоне общения, повышении зарплаты или возможности увольнения. Такие разговоры требуют внутренней опоры и понимания собственных ресурсов», — добавила Серебрякова.
Если в данный момент уйти невозможно, это важно признать без самообвинений, рекомендует психолог. Зачастую полезнее не тратить силы на постоянное эмоциональное противостояние, а готовить почву для изменений. Иногда это требует месяцев или даже нескольких лет: повышения квалификации, смены профессионального направления, накопления финансовой подушки, поиска другой компании.
«Важно сохранять психологические границы даже внутри сложной ситуации. Насколько возможно — переводить коммуникацию в деловую плоскость, фиксировать договоренности письменно, не втягиваться в эмоциональные провокации, разделять оценку вашей работы и оценку вашей личности. Токсичная среда часто заставляет человека сомневаться в собственной компетентности и ценности, поэтому особенно важно опираться на факты, а не только на эмоциональное давление», — объяснила Серебрякова.
Если речь идет о грубых нарушениях, например, психологическом насилии, унижении, дискриминации, угрозах, незаконных требованиях, то стоит рассматривать не только психологические, но и организационные или юридические способы защиты: поддержку коллег, обращение в HR, фиксацию нарушений, консультацию с юристом, добавила психолог.
«Главный принцип здесь — не действовать импульсивно. Важно оценивать реальные риски, свои возможности и последствия каждого шага. Чем более аналитически и спокойно человек подходит к ситуации, тем больше у него шансов сохранить и профессиональную позицию, и психологическую устойчивость», — посоветовала Серебрякова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий