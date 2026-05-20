Чем опасен низкий гемоглобин: объясняет врач

Терапевт Олеся Савельева: низкий гемоглобин говорит о наличии анемии, нарушений в работе сердца.Врач Савельева объяснила, в чем заключается опасность низких показателей гемоглобина – насыщенного железом белка содержащегося в кровяных клетках эритроцитах. По словам медика, его пониженная концентрация в крови отражает нехватку железа, являющуюся признаком железодефицитной анемии. Другими признаками анемии, которые можно заметить в облике человека, являются бледные кожа и слизистые, плохое состояние волос.«При возникновении этого заболевания человек ощущает усталость, боль в голове и мышцах. Появляется жгучее чувство на языке, ухудшается память и сон, повышается нервная возбудимость и уровень тревожности». – дополнила медик, говоря об анемии.Также в интервью «Известиям» Савельева отметила: низкий гемоглобин может наблюдаться у людей с заболеваниями сердца, гипотонией. Одним из самых опасных последствий его недостатка специалист назвала ослабление иммунной системы у взрослых и когнитивные расстройства у детей.«У детей ухудшается память, интеллект и концентрация внимания».Врач предупредила женщин, что низкий гемоглобин негативно влияет на менструальный цикл и чреват возникновением серьезных проблем во время беременности. В частности, из-за этого могут возникать выкидыши и преждевременные роды, а также повышается риск тяжелых пороков у плода.«Если плод не получает необходимое количество микроэлементов, это может привести к тому, что ребенок родится с низким весом, а также с серьезными нарушениями в развитии», - констатировала терапевт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки