Врач Мясников: кофе полезен при болезнях сердца, печени и не только
Доктор Мясников высказался о том, что такому напитку как кофе часто приписываются вредные свойства, которых на самом деле у него нет.
«На деле же такой напиток крайне полезен, и некоторым людям его нужно пить обязательно», - отметил специалист.
Медик перечислил те проблемы со здоровьем, при которых не нужно отказываться от кофе и более того – полезно употреблять его на регулярной основе.
Нездоровая печень. По словам Александра Мясникова, кофе обязательно должен входить в рацион людей, столкнувшихся с болезнями печени.
«Это целебный напиток для печени, особенно у кого гепатиты и другие проблемы, например жировая дистрофия. Он предотвращает переход из вирусного гепатита в цирроз, а из цирроза в рак», - констатировал он.
Больное сердце. Врач рассказал о проводившихся исследованиях, изучавших влияние кофе на состояние людей, перенесших инфаркт. Оказалось, что ткани сердечной мышцы и сосудов у сердечников, которые пьют кофе, находятся в лучшей форме по сравнению с теми, кто его не употребляет совсем. Такое влияние напитка объясняется действием его полифенольных соединений, действующих как мощный антиоксидант. Доктор Мясников добавил, что ежедневный прием кофе полезен и при мерцательной аритмии – он способствуют снижению количества ее приступов.
Подагра. Александр Мясников назвал устаревшими данные о том, что питье кофе вредит при имеющихся проблемах с суставами. Людям с остеопорозом и подагрой бояться этого напитка не нужно, последние научные данные свидетельствуют о его положительном влиянии на состояние скелета.
Запор. Врач обратил внимание на то, что кофеин стимулирует перистальтику кишечника и является одним из натуральных средств с эффектом слабительного.
Депрессия. Доктор Мясников отметил, что людям с депрессией кофе помогает поддерживать тонус.
Что важно. Врач подчеркнул: польза кофе определяется его количество, злоупотреблять им действительно небезопасно.
«300-400 мг кофеина в день – допустимая норма. Это небольшие чашки, не кружки, а посуда объемом 120 мл. Таких можно максимум три-четыре в день», - объяснил он.
Добавил lavrentiya в категорию Разное
