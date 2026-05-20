Названы неочевидные типы мужских оргазмов

Психосексуальный терапевт Лоррейн Гровер рассказала о нестандартных разновидностях мужского оргазма, которые могут происходить не только при эякуляции. Ряд типов мужской кульминации, отличающихся механизмом возникновения и ощущениями, эксперт озвучила в материале для издания Metro.Многие мужчины воспринимают оргазм лишь в формате эякуляции, но физиологически есть и иные варианты сексуальной реакции организма. Зная эти механизмы, можно помочь уменьшить тревожность и обеспечить лучший контроль ощущений.Самым распространенным остаётся оргазм с эякуляцией, включающий две стадии. Сперматозоиды сначала движутся в уретру и смешиваются там с секретами предстательной железы и семенных пузырьков. Далее при сокращении мышц таза сперма выталкивается наружу.Процесс сопровождается ритмичными сокращениями мышц тазового дна и чувством резкого снятия напряжения. Но даже этот способ не всегда достижим одинаково легко: лишь около 60% мужчин испытывают оргазм при каждом половом акте.Экспертами выделяется и тазовый оргазм, связанный с сокращением мышц тазового дна. Он может и не давать выраженной эякуляции. Происходит внутренняя пульсация в нижней части живота, и усилить её можно через тренировки мышц тазового дна.Еще один способ достижения удовлетворения связан со стимуляцией предстательной железы. Простата находится под мочевым пузырем рядом с прямой кишкой, её можно стимулировать как внутренним напряжением мышц, так и через область промежности, отмечает эксперт. Здесь тоже обычно не бывает выделения спермы, а ощущения менее интенсивны, но более продолжительны.Иногда используется смешанный тип оргазма, при котором одновременно идёт стимуляция полового члена и простаты. Он даёт более глубокие и длительные ощущения, а порой – и множественные оргазмы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки