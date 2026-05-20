Увлечения в среднем возрасте могут снизить риск развития болезни Альцгеймера

Занятия увлекательными хобби в среднем возрасте, как правило, лучше защищают здоровье мозга, чем минимизация медицинских рисков, что свидетельствует о надежной защите от когнитивных нарушений. Согласно новому исследованию Тринити-колледжа в Дублине, такие занятия, как игра на фортепиано, путешествия за границу и общение с друзьями, оказались эффективными способами снижения риска нарушений памяти. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание головного мозга, которое медленно разрушает память, мыслительные способности и способность выполнять простые задачи. Это наиболее распространенная причина деменции, более широкого термина для обозначения снижения умственных способностей, достаточно серьезного, чтобы мешать повседневной жизни. Физические изменения в головном мозге, связанные с этим заболеванием, начинаются за десятилетия до появления каких-либо видимых симптомов, поэтому средний возраст является важным периодом для потенциальной профилактики.В настоящее время деменцией страдают около 48 миллионов человек во всем мире, в том числе почти 1 миллион человек в Соединенном Королевстве и 65 000 в Ирландии. По прогнозам, к 2050 году число случаев деменции в мире достигнет 150 миллионов, а связанные с этим расходы утроятся и составят 3 триллиона евро. В связи с таким масштабным глобальным воздействием ученые стремятся найти доступные и экономически эффективные методы изменения образа жизни, которые помогут взрослым укрепить когнитивное здоровье на ранних стадиях.Одним из ключевых понятий, на котором сосредоточились ученые, является когнитивный резерв. Когнитивный резерв — это, по сути, способность мозга импровизировать и находить альтернативные способы выполнения задачи. Он действует как своего рода «ментальный амортизатор», помогая мозгу справляться с повреждениями или заболеваниями, не проявляя немедленных признаков ухудшения. Люди с более высоким когнитивным резервом, как правило, сохраняют нормальную память и мыслительные способности, даже если в их мозге начинают проявляться физические признаки болезни Альцгеймера.Исследователи использовали данные из программы PREVENT Dementia, представляющей собой крупное лонгитюдное исследование, изучающее ранние причины расстройств памяти. В рамках проекта проводится оценка состояния здоровых людей в течение десяти лет. Лорина Начи, профессор Института нейронаук Тринити-колледжа и Глобального института здоровья мозга, возглавляет исследовательский центр в Тринити-колледже в Дублине. Ее исследовательская группа тесно сотрудничает с центрами в Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге и Имперском колледже Лондона.Авторы проанализировали окончательную выборку из 587 участников. Первоначально в исследовании планировалось участие 700 человек, но ученые исключили тех, у кого были неполные данные медицинского или когнитивного тестирования. Возраст участников варьировался от 40 до 59 лет, и все они были когнитивно здоровы на момент первого клинического осмотра. Примерно треть участников имели генетический риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.Для оценки когнитивных способностей участники прошли тринадцать различных тестов мозга. Эти тесты оценивали множество психических областей, включая внимание, речь и рабочую память. Рабочая память — это способность удерживать и обрабатывать информацию в уме в течение коротких периодов времени. Участники также прошли тесты на зрительную память, в которых им нужно было запоминать сложные формы и сочетания цветов.Ученые собрали данные о десяти изменяемых факторах риска, то есть об элементах жизни или здоровья человека, которые можно изменить или контролировать. К изменяемым факторам относятся высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, диабет, нарушения слуха, симптомы депрессии, курение, употребление алкоголя, черепно-мозговая травма и плохое качество сна.Наряду с этим, авторы зафиксировали немодифицируемые факторы риска, такие как возраст, биологический пол, семейный анамнез деменции и генетическая предрасположенность. В частности, исследователи протестировали кровь участников на наличие специфического варианта гена, известного как аполипопротеин Е эпсилон 4, — хорошо известного фактора риска развития болезни Альцгеймера с поздним началом.Наконец, ученые измерили защитные факторы, способствующие формированию когнитивного резерва. К ним относятся общее количество лет формального образования и профессиональный опыт, который учитывает сложность работы человека. Исследователи также использовали анкету для измерения вовлеченности в стимулирующие виды деятельности. К таким видам деятельности относились общение с семьей или друзьями, игра на музыкальном инструменте, занятия искусством, физические упражнения, чтение, изучение второго языка и путешествия.Чтобы осмыслить все эти переменные, исследователи использовали передовую статистическую методику для выявления наиболее сильных математических взаимосвязей между факторами риска, защитными факторами и результатами когнитивных тестов. Они обнаружили, что участие в физически, социально и интеллектуально стимулирующих занятиях в среднем возрасте является одним из наиболее эффективных способов улучшения когнитивных функций. Эта положительная взаимосвязь сохранялась даже для людей с повышенным генетическим или семейным риском развития болезни Альцгеймера. Фактически, стимулирующие занятия играли более значительную роль в формировании психического здоровья, чем самый сильный общий генетический фактор риска — ген аполипопротеина Е эпсилон 4.Проще говоря, положительные психологические преимущества, обнаруженные благодаря этим видам активного образа жизни, оказались сильнее, чем негативные последствия наличия гена высокого риска. Начи отметила, что исследовательская группа не ожидала такого сильного эффекта на столь раннем этапе жизни. «Мы уже некоторое время знаем, что активный образ жизни, например, физические упражнения, может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей», — сказала Начи. «Мы были удивлены, обнаружив, что стимулирующие повседневные занятия значительно улучшают когнитивные способности в среднем возрасте, за десятилетия до начала возрастного снижения когнитивных функций».Ученые также обнаружили, что участие в самых разнообразных видах деятельности, по-видимому, создает кумулятивный защитный эффект. Занятия различными хобби улучшали когнитивные способности больше, чем любой отдельный медицинский фактор риска снижал их. «Что особенно важно, мы увидели, что наибольшую пользу приносит сочетание различных видов деятельности, а не какой-то один единственный вид», — сказала Начи. «Наши результаты показывают, что разнообразие является ключевым фактором и что сочетание физической, социальной и умственной стимуляции наиболее эффективно для улучшения здоровья мозга».С другой стороны, симптомы депрессии и черепно-мозговая травма оказались наиболее вредными модифицируемыми факторами риска для умственной деятельности. Участники, сообщившие о более высоком уровне депрессии или перенесенных ранее травмах головы, показали значительно более низкие результаты в тестах на память и внимание. Другие заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление, плохой сон и нарушения слуха, также продемонстрировали отрицательную связь с когнитивными способностями.Исследование показало, что мужчины в целом несколько хуже справлялись с когнитивными тестами, чем женщины. Участники старшего возраста (от 40 до 59 лет) также демонстрировали более слабые умственные способности. Удивительно, но участники, носители варианта гена высокого риска, на самом деле лучше справлялись со многими задачами на память в среднем возрасте. Хотя этот ген повышает риск болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, ученые отметили, что он может обеспечивать небольшое преимущество в умственных способностях в раннем и среднем взрослом возрасте.Начи отметила, что эти результаты превращают профилактику деменции из отдаленной медицинской проблемы в непосредственную, действенную возможность для молодых людей. «Это исследование дает силы: оно показывает, что участие в разнообразных стимулирующих занятиях, таких как общение, освоение новых навыков, поддержание физической активности и забота о психическом здоровье, может активно укреплять когнитивную устойчивость за десятилетия до появления каких-либо симптомов, даже у тех, кто имеет генетический риск и семейную историю деменции», — сказала Начи.Следует помнить о нескольких потенциальных неверных интерпретациях и ограничениях. Поскольку исследование проводилось на основе данных о людях во время их первого клинического визита, оно не может однозначно доказать причинно-следственную связь. Возможно, люди, обладающие от природы более развитыми когнитивными способностями, просто чаще ищут увлекательные хобби.Кроме того, для получения информации об образе жизни и качестве сна ученые использовали анкеты, заполняемые самими участниками. Люди иногда неправильно помнят или переоценивают свои здоровые привычки, что вносит определенную долю искажений в данные. Еще одним ограничением является демографический состав исследования. Примерно девяносто пять процентов участников были белыми, а это значит, что результаты могут быть не в полной мере применимы к людям других расовых или этнических групп.Дальнейшие исследования будут отслеживать эту группу участников на протяжении всего десятилетнего периода наблюдения, чтобы определить, как эта положительная взаимосвязь развивается с течением времени. Отслеживая их поведение по мере старения, ученые смогут точно увидеть, как их привычки в среднем возрасте влияют на фактическое развитие расстройств памяти. Авторы надеются, что эти предстоящие исследования помогут медицинским работникам в разработке более эффективных программ профилактики.«Это переосмысливает здоровье мозга как нечто, что люди могут формировать посредством доступных вариантов образа жизни, поощряя раннее и устойчивое участие в приятных занятиях», — сказала Начи. «Это также показывает, что правительства, которые серьезно настроены на снижение будущей нагрузки, связанной с деменцией, должны уделять приоритетное внимание мерам по изменению образа жизни в среднем возрасте, включая поддержку психического здоровья, управление сердечно-сосудистыми рисками, профилактику травм головного мозга и доступ к программам непрерывного обучения и участия в жизни сообщества».

