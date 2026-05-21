Дополнительный сон может обратить вспять негативные последствия недосыпа

Врачи рекомендуют спать не менее 7 часов в сутки, а недостаток сна связывают с ускоренным старением и повышенным риском сердечных приступов, инсультов и даже преждевременной смерти. Но для тех, кто мало спит, может быть надежда. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, было показано, что люди, которые спали дольше на следующий день после короткой ночи, реже страдали от негативных последствий — в частности, от смерти в течение 8 лет после окончания исследования — чем те, кто не высыпался.«Традиционно исследования сна и рекомендации в области общественного здравоохранения были сосредоточены в основном на средней продолжительности сна, например, на получении 7-9 часов сна в сутки», — говорит Жан-Филипп Шапю, эксперт по сну из Университета Оттавы, не принимавший участия в этой работе. «Это исследование предполагает, что способность организма восстанавливаться после периодов недостаточного сна также может иметь значение».Исследования, посвященные «компенсации пропущенного сна», дали противоречивые результаты. Некоторые недавние исследования предполагают, что сон в выходные дни может снизить риски для здоровья, такие как гипертония, диабет и деменция. Однако другие исследования не выявили никакого влияния на риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.В поисках дополнительных подсказок Сяоюй Ли, исследовательница сна из Университета Цинхуа, и ее команда проанализировали более 574 000 ночей сна более чем 85 000 участников крупного и долгосрочного исследования здоровья, известного как UK Biobank. Каждый из них носил на запястье акселерометры с датчиками движения, которые можно использовать для оценки продолжительности сна, в течение до одной недели.В целом, участники спали в среднем 6,43 часа в сутки. В какой-то момент исследования почти 30% участников испытывали «ограничение» сна, спали меньше, чем в среднем, или меньше, чем в среднем для участников их возраста и пола. Но почти половина из них также продемонстрировала «восстановление сна», получив дополнительный сон — в среднем примерно на 1 час больше — в ночь после ограничения.Большая часть этого компенсирующего сна приходилась на будние дни. Можно было бы ожидать, что люди будут восполнять недостаток сна в выходные, говорит Натаниэль Уотсон, исследователь сна из Вашингтонского университета, не участвовавший в исследовании. Но результаты показывают, что люди стараются компенсировать недостаток сна как можно скорее, говорит он. «Это гораздо лучше отражает современную жизнь».После учета различных демографических факторов и образа жизни исследователи обнаружили, что участники, которые спали меньше времени без последующего восполнения пропущенных часов сна, на 15% чаще умирали от любой причины в течение следующих 8 лет, чем участники без ограничений сна. Эффект ограничения сна был особенно выражен у людей, которые от природы мало спят, в среднем 5,7 часов в сутки, исключая периоды ограничения сна и ночи после ограничения. Для остальных участников, которые от природы спали дольше (6,62 часа для людей со средним сном; 7,53 часа для людей с длительным сном), только серьезное ограничение сна — пропуск более 3,5 часов сна в сутки — было связано с повышенным риском смерти.Эффект «отскока сна» изменил эту картину. Люди, которые высыпались после ночи с более коротким сном, имели примерно такой же риск смертности, как и те, кто спал регулярно. Это было верно независимо от того, происходил ли эффект «отскока» после одной или двух последовательных ночей с коротким сном. Когда ученые проанализировали аналогичные данные из американского исследования, Национального исследования здоровья и питания (NHANES) с участием 4500 человек, они получили схожие результаты.Эти результаты «согласуются с биологическим представлением о том, что восстановительный сон может частично компенсировать острую нехватку сна», — говорит Чапут. Но он предупреждает, что подобное наблюдательное исследование не может показать, что недостаток сна стал причиной смерти или что восстановительный сон предотвратил ее. По его словам, это исследование «не следует интерпретировать как доказательство того, что регулярное лишение себя сна в течение недели безвредно, если после этого происходит восстановительный сон».В будущих исследованиях Ли надеется изучить, как конкретные показатели здоровья связаны с моделями ограничения и восстановления сна, и какие биологические механизмы могут быть в этом задействованы. Она надеется, что работа ее команды «может способствовать созданию более благоприятного для сна мира, где сон рассматривается как важнейшая основа здоровья и благополучия», — говорит Ли. «Это заветная мечта всех исследователей сна».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки