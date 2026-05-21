Гастроэнтеролог назвала неочевидные признаки гастрита

Распознать заболевание помогает привкус во рту и налёт на языке. Об этом рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.По словам специалиста, металлический или кисловатый привкус во рту вместе с серо-белым налётом на языке могут указывать на развитие гастрита. При воспалении слизистой желудка у человека нет тошноты или рвоты, однако возникает ощущение полноты в эпигастрии. Это следствие заброса желчи, часто спровоцированное обильным приёмом пищи на ночь.Врач отметила, что при гастрите организм перестаёт усваивать привычную пищу, а также меняются моторика и слюноотделение. За 15-20 минут до тяжести может выделиться много слюны или, напротив, возникнуть внезапная сухость.Павлова подчеркнула, что симптомы не являются окончательным диагнозом, но служат сигналом пересмотреть режим питания, исключить долгие перерывы между едой и поздние ужины.

