Гастроэнтеролог назвала неочевидные признаки гастрита
По словам специалиста, металлический или кисловатый привкус во рту вместе с серо-белым налётом на языке могут указывать на развитие гастрита. При воспалении слизистой желудка у человека нет тошноты или рвоты, однако возникает ощущение полноты в эпигастрии. Это следствие заброса желчи, часто спровоцированное обильным приёмом пищи на ночь.
Врач отметила, что при гастрите организм перестаёт усваивать привычную пищу, а также меняются моторика и слюноотделение. За 15-20 минут до тяжести может выделиться много слюны или, напротив, возникнуть внезапная сухость.
Павлова подчеркнула, что симптомы не являются окончательным диагнозом, но служат сигналом пересмотреть режим питания, исключить долгие перерывы между едой и поздние ужины.
