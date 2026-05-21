JTB: витамин С может помочь предотвратить рак

В новом исследовании Университета Ватерлоо с помощью математического моделирования изучается, как витамин С влияет на химические реакции в пищеварительной системе, связанные с развитием рака.В последние несколько десятилетий в рационе североамериканцев наблюдается устойчивое увеличение воздействия нитратов и нитритов: соединений, содержащихся в копченом мясе, а также фруктах и овощах, выращенных с использованием загрязненной почвы и воды. Хотя нитраты и нитриты играют важную роль в здоровье нервной системы и сердца, в желудке они могут подвергаться химической реакции, известной как «нитрозирование», и образовывать вещества, которые, по мнению многих ученых, повышают риск развития рака.«По меньшей мере с 90-х годов исследователи изучают связь между раком и этими соединениями, получая противоречивые результаты», — сказал соавтор исследования Гордон МакНикол. «Наша работа предполагает, что наличие витамина С в пище может помочь объяснить эти несоответствия».Команда разработала математическую модель слюнных желез, желудка, тонкой кишки и плазмы крови, а также смоделировала перемещение нитритов и нитратов по организму и их изменения во времени. Их модель показала, что присутствие витамина С в пище, например, в листовой зелени, такой как шпинат, содержащей как витамин С, так и нитраты, может снизить риск развития рака.Исследование также показало, что прием добавок витамина С после каждого приема пищи может оказывать умеренно положительное воздействие на снижение образования продуктов нитрозирования, связанных с риском развития рака, из-за нитритов и нитратов, содержащихся в пищевых продуктах, таких как бекон и салями.Исследователи надеются, что эти результаты послужат основой для будущих исследований в области питания.«Эта работа предоставляет механистическую дорожную карту для будущих клинических и лабораторных исследований, выявляя ключевые взаимодействующие факторы этих потенциально вредных химических реакций, включая воздействие нитритов, потребление антиоксидантов, время приема пищи, состояние желудка и активность микробиома полости рта», — сказала профессор Анита Лейтон. «Эта модель может помочь исследователям разработать более целенаправленные эксперименты и вмешательства, сосредоточившись на том, когда и у кого наиболее вероятно возникновение нитрозирования».

