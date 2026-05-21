Назван приводящий к усталости после сна неочевидный фактор

Плохой сон может быть результатом неправильно подобранной подушки, утверждает руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина ЛогиноваПо словам Логиновой, не стоит выбирать слишком мягкую или чрезмерно жесткую подушку. «В первом случае подушка проваливается, не давая опоры, а во втором — создает точки давления и заставляет шею принимать неестественное положение», — предупредила она.При выборе подушки, добавила специалистка, необходимо ориентироваться на любимую позу для сна. «Для сна на боку требуется более высокая подушка. Чтобы точно подобрать ее высоту, необходимо измерить расстояние от шеи до конца плеча в положении лежа на боку», — отметила собеседница «Ленты.ру». Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, которая поддерживает естественный изгиб шеи, а для ночного отдыха на животе необходима максимально низкая подушка, добавила она.В свою очередь, невролог Ангелина Батюшка заявила, что неправильная высота подушки приводит к постоянному напряжению мышц спины. В результате человек может просыпаться с дискомфортом в шее, ощущением усталости и головной болью. Еще одним неприятным последствием сна на неподходящей подушке доктор назвала проблемы с осанкой.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки