Названы указывающие на слабость интимных мышц признаки

Специалист по женскому интимному здоровью Тиффани Холл рассказала, какие признаки указывают на слабость мышц тазового дна.Холл отметила, что у молодых женщин мышцы тазового дна обычно в тонусе. Проблемы могут возникнуть после беременности и родов. Они проявляются в виде недержания мочи, запора, ощущения тяжести или боли в области таза. «При правильной реабилитации и руководстве многие женщины могут полностью восстановить функцию этих мышц», — сказала Холл.Причиной слабости интимных мышц после 40 лет специалист назвала возрастные и гормональные изменения. По ее словам, проблема часто сопровождается снижением силы мышц во всем теле, также могут измениться ощущения от секса и появиться проблемы с мочеиспусканием. «Эти симптомы могут быть частыми, но это не значит, что их нужно просто терпеть», — подчеркнула Холл.Чтобы поддерживать интимные мышцы в тонусе, специалист посоветовала регулярно тренировать их. По ее словам, с возрастом упражнения могут даваться сложнее, однако постепенные тренировки помогают поддерживать нормальную функцию мышц и снижать риск неприятных симптомов.

