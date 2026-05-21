Пять продуктов, которые помогают быть стройными после 40 лет

Квашеная капуста, орехи и семечки названы в числе продуктов, которые помогают худеть или сохранить подтянутый живот и талию после 40 лет.Пять продуктов, с которыми легче быть стройными после 40 лет, были перечислены диетологом и медицинским экспертом портала Eat this, Not that!доктором философии Лизой Янг. По словам медика, употребление данных продуктов способствует активизации жиросжигания в процессе физической деятельности.Семена льна. Льняное семя является отличным источником омега-3 жирных кислот в сочетании с клетчаткой. Исследования показывают, что употребление около 30 граммов клетчатки в день может способствовать снижению веса, заявила доктор Янг.Ягоды. Они богаты клетчаткой, водой, противовоспалительными антиоксидантами и фитохимическими веществами – все это оказывает стимулирующее действие на обмен веществ.«Если вы хотите похудеть в свои 40 с чем-то лет, начните добавлять малину, чернику или клубнику в овсянку, йогурт или смузи», - дала совет специалист.Авокадо. Наряду с высоким содержанием воды его плоды содержат низкокалорийную клетчатку. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что половинка авокадо во время обеда помогает чувствовать себя сытым в течение следующих трех-пяти часов. Также этот продукт эффективно ослабляет тягу к сладкому.Орехи и семечки. Микронутриенты, содержащиеся в орехах и семенах включают антиоксиданты, такие как серотонины, токоферолы (витамин Е), флавоноиды и ресвератрол. Вдобавок в них много клетчатки, белка и полезных жиров. Исследования показывают, что употребление орехов и семечек эффективно повышает чувствительность к инсулину, что снижает риск жироотложения при употреблении углеводов. Главное условие: есть их нужно строго умеренно.Квашеная капуста. Она содержит как пробиотики, так и пребиотики. Кроме того, в квашеной капусте мало калорий и жира, много клетчатки и питательных веществ (железо, фолиевая кислота, марганец, витамин С, витамин К1, медь, калий), способствующих длительной сытости. В свою очередь, пробиотики квашеной капусты могут снижать всасывание жира.

