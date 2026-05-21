Ученый Иванов: российские разработки вакцин от аллергии носят прорывной характер

Вакцины от аллергии, в частности на пыльцу березы и кошек, которые разрабатывают российские фармкомпании, являются прорывными. Такое мнение на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" высказал директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов, говоря о мировых достижениях в области фармацевтики."Не могу не отметить достижения российских фармкомпаний в области разработки вакцин . Одним из самых интересных и ожидаемых событий этого года стал прогресс, который происходит в области терапевтических вакцин от аллергии. Как вы видите, и "Генериум" вышел на третью фазу клинического исследования при аллергии на пыльцу березы. Идет разработка вакцины от аллергии на кошек. Все эти проекты очень необычные, прорывные. Они связаны с именем одного замечательного австрийского ученого, [представителя Научного центра LIFT] профессора Рудольфа Валенты", - сказал Иванов.Как отметил в своем докладе сам Валента, российская рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек уже готова к клиническим испытаниям."На основе этой технологической платформы мы уже сделали вакцину от аллергии на пыльцу березы и яблоки", - добавил он.По распространенности в России типов причин респираторных аллергий, отметил ученый, в Москве, Уфе и Екатеринбурге чаще всего люди сталкиваются с аллергией на кошек, во Владивостоке - на HDM (пылевой клещ), в Санкт-Петербурге - пыльцу березы, в Сочи и Ростове-на-Дону - амброзию, в Самаре - на полынь.Как отметил Иванов, отечественные фармкомпании подошли и к созданию довольно сложных вакцин, которые до сих пор не поддавались российским разработчикам."Это и вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека - прим. ТАСС), и вакцины против пневмококковых и менингококковых инфекций. Мои поздравлениях разработчикам в связи с выходом на новый этап клинической разработки и регистрации", - добавил Иванов.Саммит разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" проходит в научно-технологическом университете "Сириус" 20-22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.

