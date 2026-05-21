Диетолог Гинзбург объяснил, когда гипертоники могут пить кофе

Многие люди с гипертонией могут позволить себе кофе, однако в отношении этого напитка для них действуют определенные ограничения.Известный российский диетолог Михаил Гинзбург объяснил в интервью, когда гипертоники могут пить кофе. Врач отметил, что популярный напиток обладает способностью повышать кровяное давление, однако подобным образом он влияет не на всех людей.«У многих гипертоников, может даже у большей части, которые принимают соответствующие препараты, кофе не влияет на давление», - заявил доктор Гинзбург «Москве 24».Медик посоветовал после выпитого кофе измерять давление – делать это нужно спустя двадцать или тридцать минут. Тогда будет проще понять, как его употребление действует на показатели АД. Если их повышения не происходит, гипертонику можно смело пить кофе, не опасаясь неприятных последствий.Но если после приема кофе давление повышается, такой напиток лучше заменить его аналогом без кофеина, а также нужно в целом внимательнее следить за содержанием кофеина в рационе.Михаил Гинзбург добавил, что лично он находит присутствие кофе в меню гипертоников нежелательным в принципе.«Если у человека уже высокое давление, не стоит принимать ничего тонизирующего, надо лечить это давление», – поделился врач своим мнением.

