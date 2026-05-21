Любителей долго сидеть в телефоне предупредили о риске двух заболеваний

Врачи из Бразильского общества хирургии кисти (SBCM) предупредили, что любители долго сидеть в телефоне могут столкнуться с двумя серьезными заболеваниями.Во-первых, по словам медиков, такая привычка повышает риск развития тендинита — заболевания, проявляющегося воспалительным процессом в области сухожилий. Специалисты пояснили, что кисти становятся подвержены этой патологии, если человек в течение многих часов печатает сообщения в телефоне.Во-вторых, люди, которые любят сидеть в смартфоне, могут столкнуться с ризартрозом, то есть артрозом большого пальца руки, добавили врачи. Данное заболевание характеризуется сильной болью, преждевременным износом суставов, скованностью и ограниченностью движений. Причина появления патологии аналогична тендиниту, отметили доктора.

