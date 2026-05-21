Стало известно, кому нельзя есть окрошку

Людям с заболеваниями ЖКТ, печени и желчного пузыря стоит есть окрошку умеренно. Квас и кисломолочная основа могут спровоцировать изжогу и обострение заболеваний ЖКТ."Грубые пищевые волокна, которые входят в состав овощей и зелени, могут раздражать слизистую и провоцировать газообразование, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, болезнями печени и желчного пузыря не следует увлекаться окрошкой", - рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.Эксперт отметила, что многие ингредиенты этого блюда содержат пурины и соли щавелевой кислоты, поэтому людям, страдающим подагрой и мочекаменной болезнью, можно включать в рацион окрошку только после консультации с врачом."При сахарном диабете, если в основе окрошки - сладкий квас и большое количество картофеля, возможен скачок глюкозы. В целом, окрошка может вызвать дискомфорт даже у относительно здоровых людей", - добавила Ямилова.Это связано с тем, что все холодные блюда замедляют пищеварение и работу ферментативной системы, объяснила специалист.

