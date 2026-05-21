AA: Эксперты развеяли популярное заблуждение об алкоголизме

Американские ученые выяснили, что употребление алкоголя в умеренных и высоких дозах связано с ростом хронического воспаления даже у людей, придерживающихся здорового рациона.Исследование организовала команда специалистов Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. К работе привлекли 91 взрослого человека 21–44 лет с индексом массы тела выше 25, то есть, с избытком веса или ожирением. Наблюдение длилось 21 день.Добровольцы были поделены на группы: непьющие, малопьющие (до трех порций в неделю), с умеренным и высоким потреблением алкоголя. Ученые параллельно оценивали качество питания при помощи индекса Healthy Eating Index, отражающего долю цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов в рационе. По окончании эксперимента исследователи замерили в крови участников уровни воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок, фактор некроза опухоли альфа (TNF-?), интерлейкины 6 и 1?.Выяснилось, что у женщин, потреблявших алкоголь в умеренных и больших количествах, уровень С-реактивного белка выше в сравнении с теми, что пили мало. У мужчин такой зависимости не обнаружилось. Но у обоих полов в группе с высоким потреблением алкоголя был повышен уровень TNF-? — одного из базовых маркеров воспаления.Различия между мужчинами и женщинами авторы объясняют особенностями метаболизма: у женщин, как правило, меньше ферментов, что расщепляют алкоголь, отчего концентрация спирта в крови после аналогичных доз оказывается выше.Здоровое питание несколько снижало воспаление, но эффект не перекрывал рост воспаления при умеренном и высоком употреблении алкоголя.Ограничением работа авторы считают то, что в ней были задействованы лишь люди с избыточным весом и ожирением. Помимо этого, данные о питании и потреблении алкоголя были основаны исключительно на самоотчетах участников.

