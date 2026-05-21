Подмосковный врач назвал главную ошибку при использовании кондиционера в жару

Основная ошибка при использовании кондиционера в помещении в жаркую погоду заключается в попытке мгновенно превратить жару в мороз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.«Главная ошибка – пытаться мгновенно превратить пекло в мороз. Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5–7 градусов ниже уличной, но при этом не ниже 22 градусов. Резкие перепады повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», – приводятся в сообщении слова врача-терапевта Красногорской больницы Ивана Еременко.По его словам, важно и направление потока воздуха.«Его не следует направлять прямо на лицо, шею, грудь или конечности. Длительное воздействие прямого потока холодного воздуха вызывает раздражение слизистых, мышечные спазмы и обострение болезней дыхательных путей. Оптимально, чтобы прохладный воздух равномерно циркулировал по комнате или был направлен вверх, а не на человека», – пояснил Еременко.Он также отметил, что кондиционеры сушат воздух в помещении, поэтому полезно использовать увлажнитель воздуха.«Кроме того, кондиционеры сильно сушат воздух, снижая влажность до 20–30%, что раздражает слизистые носа и горла. Для поддержания комфортной влажности (40–60%) полезно использовать увлажнитель воздуха или ставить открытые емкости с водой. Также не забывайте регулярно проветривать помещение и соблюдать питьевой режим – это поможет уменьшить нагрузку на организм и пережить жару без вреда для здоровья», – заключил врач.

