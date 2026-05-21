Daily Mail: Назван признак язвы, который часто игнорируют

Частую отрыжку нередко воспринимают просто как особенность пищеварения, но она может служить и сигналом о сбоях в функционале желудочно-кишечного тракта, в том числе, проявлением язвы. Об этом предупреждают гастроэнтерологи Саманта Назарет и Рабия де Латур в публикации для Daily Mail.По словам специалистов, сама по себе отрыжка является естественным механизмом организма, помогающим выводить избыточный воздух из желудка. Немного воздуха люди неизбежно заглатывают во время еды и питья, при разговорах. Но если это явление появляется ежедневно или сопровождено другими симптомами, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.Врачи отмечают, что возможной причиной могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва, кислотный рефлюкс или синдром избыточного бактериального роста. Язва — это глубокое повреждение биологических тканей, сопровождаемое воспалением. Поражаются разные слои ткани, а заживление порой сопровождается формированием рубцов.При кислотном рефлюксе часть содержимого желудка забрасывается обратно в пищевод, отчего возникает раздражение слизистой и образуются газы. Синдром избыточного бактериального роста проявляется в том, что бактерии начинают активно размножаться в тонком кишечнике, усиливая процессы брожения, поясняют эксперты.Стоит пересмотреть пищевые привычки и скорость приема пищи, советуют специалисты. И особое внимание стоит обратить на дополнительные симптомы, как то: боль в животе, тошнота, потеря веса или кровь в стуле. Здесь требуется срочное медицинское обследование.

