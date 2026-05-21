Daily Mail: Назван признак язвы, который часто игнорируют
По словам специалистов, сама по себе отрыжка является естественным механизмом организма, помогающим выводить избыточный воздух из желудка. Немного воздуха люди неизбежно заглатывают во время еды и питья, при разговорах. Но если это явление появляется ежедневно или сопровождено другими симптомами, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.
Врачи отмечают, что возможной причиной могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва, кислотный рефлюкс или синдром избыточного бактериального роста. Язва — это глубокое повреждение биологических тканей, сопровождаемое воспалением. Поражаются разные слои ткани, а заживление порой сопровождается формированием рубцов.
При кислотном рефлюксе часть содержимого желудка забрасывается обратно в пищевод, отчего возникает раздражение слизистой и образуются газы. Синдром избыточного бактериального роста проявляется в том, что бактерии начинают активно размножаться в тонком кишечнике, усиливая процессы брожения, поясняют эксперты.
Стоит пересмотреть пищевые привычки и скорость приема пищи, советуют специалисты. И особое внимание стоит обратить на дополнительные симптомы, как то: боль в животе, тошнота, потеря веса или кровь в стуле. Здесь требуется срочное медицинское обследование.
