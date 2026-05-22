Отказ от курения снижает риски деменции

Отказом от табакокурения можно заметно снижать вероятность развития деменции, утверждают исследователи. Есть одно но: данный позитивный эффект нередко нивелируется при сильном наборе веса.Группой экспертов был проведён анализ медицинских данных 32,8 тысячи человек, их средний возраст составлял 61 год. Специалисты наблюдали за участниками эксперимента порядка десяти лет, за этот период симптомы деменции проявились у 5,9 тысячи человек. Исследователями были учтены факторы физической активности, возраста и показатели сердечно-сосудистой системы.Исследование показало, что в группе, где участники отказались от вредной привычки, риски патологии снизились на 16 процентов в сравнении с курящими. Максимум защитного эффекта фиксировали через семь лет после отказа от сигарет, а затем показатели постепенно приближались к уровню тех, кто никогда не курил.Критическая роль принадлежит контролю массы тела, показала работа. У тех испытуемых, что оставались в прежнем весе или набирали не более пяти килограммов, сохранялся и сниженный риск деменции. Но те, кто поправился на 10 и более килограммов, полностью утрачивали защитный эффект для мозга.

