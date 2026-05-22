Названа черта характера, которая на треть снижает риск инфарктов и инсультов

У людей, привыкших смотреть на жизнь с оптимизмом, чаще более крепкое здоровье, а также они обладают более низким риском возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Про это рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва.Ольга Ткачёва сообщила об итогах одного из больших исследований. Оно выявило, что у оптимистично настроенных людей вероятность сердечно-сосудистых заболеваний приблизительно на треть ниже. Исследователи изучали относительную вероятность, показывающую, насколько часто случается событие в первой группе относительно второй. Выяснилось, что вероятность получить заболевания сердца у оптимистично настроенных людей снижается на целых 35 процентов, в сравнении с людьми, не считающими себя оптимистами.Как говорит специалист, подобные результаты по большей части могут быть вызваны характерным образом жизни – оптимисты чаще уделяют внимание правильному питанию, довольно реже имеют зависимости и привычки, вредящие здоровью и чаще ведут более активный образ жизни.Профессор добавила, что влияет не одно лишь поведение. Отрицательное отношение к жизненным ситуациям способно повышать уровень стресса, а постоянный стресс увеличивает количество кортизола, обостряет процессы воспаления и таким образом обостряет риск возникновения заболеваний. Позитивный настрой продлевает жизнь на 11–15%, повышая шансы встретить 85-летие. Этому способствует ментальная гибкость при решении проблем.Особенно ярко эта разница видна как раз в сложные времена. Столкнувшись с препятствием, оптимист скорее продолжит стучаться в закрытую дверь, придумает обходной путь и в итоге добьётся своего, тогда как человек с пессимистичным складом ума часто теряет запал уже после первых неудач.Наконец, есть любопытные наблюдения и на клеточном уровне. Несколько исследований зафиксировали, что у заядлых пессимистов длина теломер – концевых участков хромосом – в среднем меньше. А укорочение теломер считается одним из биологических маркеров того, что клетки стареют быстрее положенного. Так что умение видеть светлую сторону работает, судя по всему, на самых глубинных этажах организма.

