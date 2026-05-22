Врач объяснила, почему майское солнце опаснее летнего
В мае солнце уже поднимается высоко, интенсивность жёсткого ультрафиолета почти как летом, но, в отличие от июля, лучи проходят сквозь ещё не запыленную, прозрачную атмосферу. Поэтому нагрузка оказывается выше.
«В первую очередь при выходе из дома нужно посмотреть уровень УФ-индекса, который характеризует уровень ультрафиолетового излучения. Найти его просто в любом браузере. Также обязателен весной крем с SPF 30+, даже в городе. Его лучше наносить за 15 минут до выхода и обновлять каждые два часа. В качестве дополнительного средства защиты можно носить с собой стик с SPF защитой. Чтобы уберечь сетчатку глаз и кожу головы, понадобятся головные уборы и очки», — посоветовала эксперт.
Если защититься от палящего солнца не удалось и вы обгорели — следует принять прохладный душ и нанести спрей от ожогов. Ни в коем случае нельзя пользоваться скрабами и пилингами, чтобы ещё больше не травмировать кожу.
