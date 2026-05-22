Терапевт Савельева указала на опасные сочетания витаминов и минералов

Терапевт Олеся Савельева: для организма опасны сочетания витамина С и витамина В12, кальция и железа, кальция и магния.Терапевт Савельева назвала в интервью «Известиям» опасные сочетания витаминов и минералов, объяснив, почему их комбинирование порицается врачами. Специалист посоветовала помнить, что неправильное совместное употребление разных добавок с микроэлементами может давать побочные эффекты вплоть до очень тяжелых. Поэтому, подчеркнула эксперт, не нужно принимать препараты с витаминами и минералами по собственной инициативе без предварительной консультации с лечащим врачом.Какие же их сочетания являются опасными для организма?Витамин С и витамин В12. Савельева указала на то, что в дуэте эти вещества взаимно усиливают действие – результатом такого усиления становится склонность человека к головным болям, головокружению. Кроме того, их комбинация чревата повреждением почек.Кальций и магний. В случае их совместного употребления имеет место обратный эффект – организм не усваивает микроэлементы, хотя каждый из них в отдельности мог бы принести ему пользу (кальций способствует укреплению костей и мышц, магний поддерживает работу сердечной мышцы).Медь и цинк. Добавки с медью стимулируют выработку эритроцитов, полезны для костей. Цинк важен для профилактики ослабления иммунитета, способствует заживлению поврежденных тканей. Но принимать их вместе небезопасно – в этом случае могут возникать нарушения в работе ЖКТ.Кальций и железо. Кальцию присуща способность препятствовать усвоению железа. Если, например, добавки с железом принимаются в рамках лечения железодефицитной анемии или при проблемах с щитовидной железой, а человек употребляет их сразу после молочных продуктов (они богаты кальцием), его организм так и будет испытывать нехватку «железного» микроэлемента.

