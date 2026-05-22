Кандидат медицинских наук развеяла мифы о пользе БАДов

Биологически активные добавки (БАДы) не способны полностью заменить микроэлементы, которые поступают в организм с пищей.Об этом в интервью «Радио 1» заявила диетолог, врач превентивной интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.По её словам, для поддержания здоровья важны не только витамины, но и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.«Нужно знать свои генетические особенности, смотреть, где полиморфизмы и мутации, – подчеркнула она. – Генетику надо знать и надо делать этот тест в обязательном порядке».По словам врача, знание генетических «слабых звеньев», например, предрасположенности к нарушению углеводного обмена или склонности к накоплению «плохого» холестерина, помогает грамотно корректировать рацион и подбирать физические нагрузки.Вместе с тем Мойсенко обратила внимание на распространённую ошибку: многие, разобравшись в особенностях своего организма, пытаются заменить обычное питание БАДами.Среди таких людей, добавила специалист, есть приверженцы движения биохакеров, которые ограничивают калорийность рациона до 500-600 килокалорий в день, в основном за счёт зелени и небольшого количества овощей, а остальные питательные вещества получают из добавок и коктейлей.«Но не все БАДы одинаково полезны. Люди полагают, что они могут действительно заменить пищу. Это неправильно, потому что есть микробиота. То есть сообщества бактерий, грибов и других микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике. БАДами их не накормишь», – резюмировала кандидат медицинских наук.

