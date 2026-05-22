AJCN: мясоеды с большей вероятностью доживут до 100 лет, но есть один нюанс

Человечество живет дольше, чем когда-либо прежде. По прогнозам ученых, к 2050 году почти полмиллиарда человек могут быть старше 80 лет. Увеличение продолжительности жизни человека частично обусловлено улучшением питания, но какие продукты питания способствуют наиболее долгой и здоровой жизни в пожилом возрасте? Ученые до сих пор пытаются это выяснить. Результаты нового исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.В более молодых возрастных группах некоторые диеты связаны с увеличением продолжительности жизни на несколько лет, особенно те, которые основаны на цельных растительных продуктах и полезных жирах.Однако выбор мяса вызывает больше споров, и обычно он сопряжен с определенными трудностями.Исследование, проведенное в Китае, внесло еще один нюанс в эту область. Среди более чем 5000 человек в возрасте 80 лет и старше исследователи обнаружили, что женщины, употребляющие мясо, с большей вероятностью доживают до 100 лет, чем женщины-вегетарианки.При анализе данных по половому признаку у мужчин не было выявлено значимой связи между продолжительностью жизни и вегетарианством.Но только у участников-вегетарианцев, имевших недостаточный вес, вероятность дожить до 100 лет была ниже, чем у мясоедов.«Ежедневное потребление мяса было связано с повышением вероятности дожить до 100 лет на 44 процента по сравнению с вегетарианской диетой в группе с недостаточным весом, тогда как в группах с нормальным или избыточным весом эта связь не наблюдалась», — заключают авторы исследования.Более того, у вегетарианцев, употреблявших рыбу, молочные продукты или яйца, вероятность дожить до 100 лет была примерно такой же, как и у мясоедов.Это позволяет предположить, что пожилые женщины, потребляющие достаточное количество калорий и необходимых питательных веществ, могут повысить свои шансы дожить до столетнего возраста.Полученные результаты подтверждают недавние исследования, которые показывают, что защита мышечной массы за счет потребления белка имеет жизненно важное значение для здорового старения.Новые данные получены в ходе одного из крупнейших в мире исследований пожилых людей: Китайского продольного исследования здорового долголетия (CLHLS).Исследователи из Фуданьского университета, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Шанхайского университета Цзяотун сравнили результаты 1459 человек, достигших столетнего возраста, с результатами 3744 человек, не достигших столетнего возраста, в возрасте от 80 до 90 лет.Исследователи обнаружили, что индекс массы тела (ИМТ) частично объясняет связь между вегетарианством и более короткой продолжительностью жизни.Учитывая, что у пожилых людей чаще встречается недостаточный вес, авторы предполагают, что роль ИМТ в долголетии заслуживает дальнейшего изучения.Например, «парадокс ожирения» — это термин, описывающий ситуацию, когда больший вес тела, по-видимому, связан с лучшими показателями здоровья у пожилых людей. Это прямо противоположно тому, что наблюдается у молодых людей.Исследование долгожителей в Китае может выявить лишь взаимосвязи, а это значит, что на результаты могут влиять и другие факторы.Например, в исследовании не учитывается, как пищевые привычки могут меняться со временем; опросы оценивали только то, что участники ели в пожилом возрасте, а на это может влиять то, насколько легко жевать пищу.Однако предыдущие исследования подтверждают идею о том, что выбор образа жизни, например, диета, может быть одной из главных причин того, почему некоторые люди доживают до 100 лет.Фактически, по некоторым оценкам, достижение 90-летнего возраста на 70 процентов объясняется здоровым образом жизни, таким как сон, физическая активность или питание.Вполне возможно, что у пожилых людей могут быть другие потребности в питании, однако многие исследования вегетарианства сосредоточены на более молодых возрастных группах.Одно исследование, в котором приняли участие более 65 000 человек всех возрастов, показало, что у тех, кто придерживается вегетарианской диеты, может быть повышенный риск переломов, возможно, из-за низкого потребления кальция и белка.На самом деле, некоторые данные свидетельствуют о том, что пожилым людям требуется больше белка с пищей, чем рекомендуют существующие рекомендации.Однако питание — чрезвычайно сложная область исследований, и на результаты в отношении здоровья может влиять множество социальных, экологических и индивидуальных факторов.Вероятнее всего, оптимальный выбор продуктов питания для продления жизни требует разнообразия и сбалансированности, которые различаются от человека к человеку.Вегетарианская диета, диета на растительной основе и диета с низким содержанием мяса связаны с более низким риском развития некоторых проблем со здоровьем, таких как болезни сердца , инсульт, диабет 2 типа и ожирение.Тем не менее, не все виды мяса в равной степени связаны с негативными последствиями для здоровья, и количество может иметь значение. Например, переработанное мясо и красное мясо часто связывают с ухудшением здоровья и сокращением продолжительности жизни, поэтому их обычно рекомендуют употреблять в умеренных количествах.«Наши результаты подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего как продукты животного, так и растительного происхождения, для здорового долголетия», — пишут исследователи. «Для разработки рекомендаций по питанию необходимы дальнейшие исследования, ориентированные на пожилых людей преклонного возраста».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки