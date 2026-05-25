Россиянам раскрыли правила выбора санатория

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала, что нужно учитывать при выборе санатория.«При выборе санатория ключевое значение имеют сезонность и климатические особенности региона, поскольку это напрямую влияет на эффективность оздоровления организма и комфорт пациента», — отметила врач. Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать поездок в периоды сильной жары и выбирать для этого осень или весну.Терапевт добавила, что морской климат особенно полезен при болезнях дыхательной системы и кожи, а природная среда в целом помогает быстрее восстановиться после стресса, профессионального выгорания и хирургических операций.Также врач рекомендовала заранее учитывать период цветения растений при поллинозе. Людям с хроническими заболеваниями она рекомендовала перед поездкой проконсультироваться с лечащим врачом или через сервисы телемедицины.При этом аналитики санаторно-курортного комплекса «Мрия» отметили, что спрос на оздоровительные программы в последние годы вырос. По их словам, за различными медицинскими услугами сейчас обращаются примерно 30 процентов отдыхающих курорта.

