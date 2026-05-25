Один из видов инсульта может быть вызван не сужением, а расширением сосудов

На снимках головного мозга после лакунарного инсульта часто видно, что все чисто, нет явной закупорки артерий и выраженного сужения. Врачи назначают стандартные препараты, потому что так определено научными данными. Однако проблема в том, что эти препараты могут воздействовать не на те органы.Исследователи проанализировали снимки и задались вопросом, что же на самом деле показывают эти изображения. Признак, наиболее тесно связанный с этим типом инсульта, оказался не тем, который кто-либо отслеживал ранее.Примерно каждый четвертый ишемический инсульт — это лакунарный инсульт, вызванный закупоркой мельчайших кровеносных сосудов головного мозга. Врачи называют это лакунарным инсультом — повреждением мельчайших кровеносных сосудов, расположенных глубоко в головном мозге.Эти небольшие, скрытые участки отмершей ткани поначалу легко пропустить. С годами они накапливаются и могут привести к инвалидности, потере памяти и деменции.Исследование курировала профессор Джоанна Уордлоу из Эдинбургского университета (UoE), которая также являлась руководителем группы в Британском институте исследований деменции (UK DRI). Она давно утверждала, что этот тип инсульта протекает по другим правилам, и ее последнее исследование подкрепляет это утверждение убедительными данными визуализации. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.Ее команда наблюдала за 229 пациентами, перенесшими инсульт, средний возраст которых составлял 66 лет. Примерно половина из них недавно перенесла лакунарный инсульт. У остальных был другой тип легкого ишемического инсульта, не соответствующий лакунарной картине.В начале исследования и через 12 месяцев все участники прошли когнитивное тестирование и МРТ головного мозга. Сканирование параллельно отслеживало два подозрительных признака.С одной стороны, наблюдалось жировое сужение крупных артерий головного мозга, что является стандартной причиной инсульта в медицине. На фоне этого наблюдалась необычная особенность – артерии набухали, растягивались и извивались, отклоняясь от своего нормального пути.Сужение артерий головного мозга не соответствовало типичному диагнозу. У пациентов с расширенными артериями головного мозга вероятность развития лакунарного инсульта была более чем в четыре раза выше.Это не предсказывало накопление повреждений мелких сосудов в головном мозге. Новые повреждения, выявленные при последующем сканировании, также не показали связи с сужением сосудов.Расширение артерий головного мозга говорило об обратном. До этого исследования никто не определял расширение мозговых артерий как надежный признак лакунарного повреждения. У пациентов с расширенными артериями вероятность развития лакунарного инсульта была более чем в четыре раза выше. У них также наблюдалось более выраженное поражение мелких сосудов — хроническое повреждение мельчайших сосудов головного мозга.В течение последующего года они потеряли больше мозговой ткани, чем пациенты без расширения артерий. Более четверти участников исследования перенесли повторный инсульт в течение последующего года, и большинство из них ничего не почувствовали.Это так называемые «бессимптомные» инсульты, которые возникают, когда участки мозговой ткани перестают получать кровоснабжение. Они протекают без каких-либо выраженных симптомов, которые обычно ассоциируются с инсультом.Все пациенты уже принимали стандартные профилактические препараты. Однако эти препараты не предотвратили появление новых очагов поражения на снимках.В предыдущем исследовании была установлена связь между этими незаметными травмами и более быстрым снижением когнитивных функций, а также повышенным риском развития деменции.После ишемического инсульта стандартное лечение основано на применении антиагрегантных препаратов, таких как аспирин. Логика здесь заключается в предотвращении образования тромбов в суженных артериях и предотвращении следующей закупорки.Для пациентов с лакунарным инсультом это не всегда успешно. Более ранние исследования показали, что эти препараты предотвращают меньше рецидивов, чем ожидалось, а сочетание двух из них может даже нанести вред.Если проблема не в тромбе внутри суженного сосуда, то разжижение крови не устраняет истинную причину повреждения.Чтобы проверить результаты в сравнении с более ранними исследованиями, группа объединила данные 27 предыдущих исследований, охватывающих более 9500 пациентов с лакунарным инсультом. Полученная картина подтвердилась.Во всех этих исследованиях сужение крупных артерий практически не проявляло признаков того, что является причиной лакунарного повреждения. При этом одновременно с ним обнаруживалось расширение мозговых артерий.«Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что лакунарный инсульт вызван не жировой закупоркой крупных артерий, а заболеванием мелких сосудов в самом головном мозге», — сказала Уордлоу.Результат уже направляет исследования в области лечения. Группа Уордлоу проводит исследование под названием LACI-3, в котором тестируются два существующих препарата. Считается, что оба препарата воздействуют на стенки мелких кровеносных сосудов, восстанавливая их способность сужаться и расслабляться. В исследовании планируется принять участие 1300 пациентов, перенесших лакунарный инсульт, из 38 больниц Великобритании.Если это сработает, это будет первый метод лечения, разработанный специально для этого типа инсульта, и не заимствованный из более широкого арсенала методов лечения инсульта.До публикации этой статьи считалось, что лакунарный инсульт и его более крупные аналоги имеют одни и те же проблемы с кровеносными сосудами, такие как накопление жировых отложений, сужение сосудов и образование тромбов.Команда исследователей из Эдинбурга показала, что форма заболевания, поражающая мелкие сосуды, представляет собой другое заболевание, имеющее схожее название. По-видимому, артерии в головном мозге аномально расширяются, и повреждения точно соответствуют этой закономерности.Для пациентов практические последствия не проявляются немедленно. Контроль артериального давления, отказ от курения и применение современных профилактических препаратов по-прежнему остаются в списке приоритетов. Возможно, изменится план лечения. Он потребует меньше предположений о том, что один препарат способен справиться со всеми видами ишемического инсульта.В будущем необходимо будет разработать методы лечения, направленные непосредственно на мелкие кровеносные сосуды, с более четким пониманием причин неэффективности стандартных профилактических методов лечения примерно у каждого четвертого пациента.

