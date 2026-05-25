Голубь в мире жаворонков и сов: не заставляй себя вставать в 5 утра

Всем известно, что люди делятся на «жаворонков» и «сов», в зависимости от хронотипа, то есть, ритма максимальной суточной активности. «Подняли, а разбудить забыли» — знакомо? Ученые доказали: у человека вариантов хронотипов в разы больше. А может быть, ты «утка», «цапля» или «орел»?Как определить индивидуальный хронотипСчитается, что «совы» любят подольше поспать, а «жаворонки» встают ни свет, ни заря. Это — миф, утверждает врач-сомнолог Павел Кудинов. Дело не в том, сколько любит спать человек, а в том, когда у него наступает пик активности. Доктор напомнил, что при любом распорядке качественный сон взрослого человека составляет 8 часов. Поэтому важно учитывать личные особенности, выстраивая график работы и отдыха.Исследователи отмечают, что в современном мире идеальных «сов» и «жаворонков» не так много. Большинство городских жителей относятся к промежуточному типу — его иногда называют «голубями» или просто аритмиками. Масштабное исследование российских ученых привело к ошеломляющим результатам: современная шкала хронотипов состоит из 6 вариантов активности.Группа сотрудников МИ РУДН, совместно с ведущими отечественными и зарубежными хронобиологами, провели масштабное исследование и выявили 4 дополнительных хронотипа, расширяющих общепринятую классификацию.«Проведен анализ результатов опроса, участники которого выбирали наиболее подходящий для себя уровень суточной активности из шести предложенных вариантов. Наша работа посвящена изучению динамики изменений уровней бодрствования и сонливости в течение суток», — рассказал доктор медицинских наук Д.С. Свешников, доцент кафедры нормальной физиологии МИ РУДН.В новую классификацию вошли:высокоактивный дневной тип (сохраняют активность в течение всего дня) — «орел»;сонливый днем (активные утром и вечером, но не днем) — «цапля»;дневной (активные только днем) — «голуби»;умеренно-активный тип — «утка».Как выбрать свое место в этом «веселом птичнике» и экологично выстроить индивидуальный ритм достигаторства, творчества и релакса? Современный офисный мир почему-то влюблен в ранние подъемы. Но что делать, если тот, кто рано встает — это человек, которому весь день хочется спать? А, когда заканчивается рабочее время, в голову вдруг начинают приходить прорывные идеи?Специалисты называют это «социальным джетлагом»: когда внутренний ритм не совпадает с графиком работы, встреч и жизни вообще. Отсюда ощущение постоянной усталости, будто ты все время летишь из Майами в Токио, хотя на самом деле просто ходишь в офис, стараясь не опаздывать. Автор популярной книги «Революция сна» Арианна Хафингтон высказывается резко: «Признаки недосыпания мало чем отличаются от признаков алкогольного опьянения».Как подобрать подходящий режимИдеальный режим — тот, в котором вы не геройствуете, а живете, согласно своему биологическому ритму. В этом смысле максимальный комфорт дает вариант удаленки.Если вы умеете соблюдать дисциплину дедлайнов, то ваш рабочий день — это целый день. Если вы не сова и не жаворонок, возможно, и не нужно выбирать сторону. Достаточно перестать воевать со своим организмом. А это уже осознанный подход.Начните с банального, но почти революционного: вставайте примерно в одно и то же время, даже если легли за полночь.Держите открытыми шторы — естественный свет помогает телу понять, что наступил день и проснуться без давления.За час до отхода ко сну убирайте от себя и выключайте лампы и экраны, чтобы мозг не сбивался с ритма и включал полноценный режим сна.Еще один полезный трюк — не оставляйте на утро дела, требующие IQ гения и характера Наполеона. Лучшее время для сложных задач — когда у вас естественный всплеск энергии.Но, по возможности, проверку полученного результата — написанный текст, проведенный расчет, сформированную презентацию лучше перепроверь на свежую голову, сразу при пробуждении, и только потом отправляйте заказчику.Как перестать ненавидеть будильникПроблема правильного утреннего пробуждения не только в лени или недосыпе, а в том «как именно» нас будят.Резкий сигнал пожарной тревоги или агрессивный звон, усиленный жестяным ведром — это удар по нервам, связанный со скачком кортизола, переходящего в состояние хронического стресса и дневной сонливости. Поэтому сомнологи все чаще советуют выбирать будильник не по принципу «чтобы наверняка подскочить», а по принципу физиологичности.Людям с поздним хронотипом тяжелее просыпаться. Поэтому для них подходит световой будильник с имитацией рассвета (особенно в зимний период), природные звуки дождя, пения птиц, шум прибоя, с постепенно нарастающей громкостью.«Жаворонки» хорошо просыпаются под бодрую, жизнерадостную музыку или обычный звонок.Если вы — тот самый тип «где-то посредине», то оптимальный вариант для пробуждения может быть: спокойный, уверенный голос; свет и звук одновременно, мелодия с нарастающим уровнем громкости.

