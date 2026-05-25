Обширное исследование показывает, как сахарная диета может влиять на память

Наша любовь к сахару когда-то помогала нашим предкам-собирателям получать больше пользы от редких, высококалорийных продуктов. Сегодня это заставляет нас вернуться в магазин, чтобы утолить свою неутолимую тягу к шоколаду.Мы поступаем так, несмотря на то, что нам известно о многих физических и метаболических рисках, связанных с избытком сахара, таких как ожирение, диабет, кариес и даже ухудшение памяти.Но насколько эффективно мы сможем исправить нанесенный ущерб, изменив свой рацион питания?Согласно новому систематическому обзору и метаанализу, когнитивные последствия употребления большого количества сахара в пищу у грызунов можно обратить вспять, но, возможно, лишь частично. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.Некоторые нарушения сохраняются даже после перехода на более здоровое питание.Исследование показало, что снижение потребления сахара может улучшить память у грызунов, ранее получавших пищу с высоким содержанием сахара, но это не восстанавливает память до уровня, характерного для их сородичей, постоянно получавших здоровую пищу.Предыдущие исследования связывали диеты с высоким содержанием жиров и сахара (HFHS) с целым рядом нейрокогнитивных и поведенческих эффектов, однако остается неясным, насколько устойчивыми будут эти эффекты, если рацион питания улучшится.В рамках нового исследования ученые проанализировали результаты 27 доклинических исследований, включающих контролируемые эксперименты на крысах и мышах, надеясь выяснить, как переход от диеты с высоким содержанием жиров и сахара к более здоровой пище влияет на когнитивные функции.«Наши результаты показывают, что улучшение качества питания действительно благотворно влияет на память», — говорит соавтор исследования Симона Рен, биопсихолог из Сиднейского технологического университета (UTS) в Австралии. «Но эти улучшения были неполными. Даже после нескольких недель здорового питания память не вернулась к уровню, наблюдаемому у животных, которые никогда не питались нездоровой пищей».Проведя систематический обзор и метаанализ, Рен и ее коллеги стремились выявить общие закономерности, выявленные в ходе более чем двух десятков исследований.Они сосредоточились на влиянии диеты на память, но также отслеживали другие потенциальные показатели когнитивных эффектов, такие как общая активность, мотивация к еде и тревожно-депрессивные состояния.Исследование показало, что среди грызунов, которых кормили нездоровой пищей в течение как минимум двух недель, те, кого перевели на более здоровую пищу как минимум на 24 часа, неизменно показывали лучшие результаты в тестах на память, чем те, кто продолжал питаться вредной пищей.Другие когнитивные показатели не продемонстрировали устойчивых улучшений, связанных с изменениями в рационе питания, что позволяет предположить, что эффекты были специфичны для памяти.Эффекты, влияющие на память, различались в зависимости от типа диеты: значительное улучшение наблюдалось в моделях, использующих диеты с высоким содержанием жиров, но не в диетах с высоким содержанием сахара или диетах с высоким содержанием жиров и сахара.«Мы наблюдали более явное улучшение памяти после замены высокожировой диеты на здоровую пищу», — говорит Рен. «Однако диеты с высоким содержанием добавленного сахара, включая диеты с высоким содержанием как жиров, так и сахара, практически не показали признаков восстановления. Это позволяет предположить, что сахар может быть ключевым фактором, ограничивающим восстановление памяти».Как объясняет соавтор исследования Майк Кендиг, биопсихолог из Технологического университета Сиднея, модели на грызунах сыграли решающую роль в выделении влияния диеты на память.«У людей изменения в рационе питания обычно происходят одновременно с изменениями в физической активности, настроении и распорядке дня, что делает очень сложным отделение влияния одной лишь диеты на работу мозга», — говорит Кендиг.Всё это, по-видимому, сосредоточено вокруг гиппокампа — области мозга, играющей жизненно важную роль в памяти и обучении, а также участвующей в регулировании аппетита.Ранее было показано, что диеты с высоким содержанием жиров и сахара у людей связаны с уменьшением объема и ухудшением функций гиппокампа, и это подтверждается новым исследованием.«Наши результаты показывают, что изменение диеты в первую очередь улучшает пространственную память, зависящую от гиппокампа, что подтверждает особую чувствительность гиппокампа к изменениям в диете и другим факторам окружающей среды», — пишут исследователи.Несмотря на ухудшение памяти, дело не в том, чтобы отчаиваться из-за всего съеденного сахара, а в том, чтобы осознать серьезность ситуации и сократить потребление сахара как можно скорее.«Распространено мнение, что последствия нездорового питания легко обратимы. Эти результаты показывают, что, по крайней мере, в отношении памяти ситуация может быть сложнее, особенно когда в рационе много добавленного сахара», — говорит Кендиг. «Улучшение качества питания по-прежнему имеет смысл. Но защита здоровья мозга может также зависеть от избегания длительного воздействия нездоровой пищи, а не от предположения, что последствия всегда можно полностью устранить позже».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки