Раскрыта смертельно опасная ошибка при чаепитии

Кардиолог Хосе Абельян раскрыл распространенную ошибку при употреблении чая, которая может оказаться смертельно опасной.Абельян предупредил, что нельзя пить очень горячий чай. Дело в том, что напитки, температура которых составляет более плюс 60 градусов Цельсия, повышают риск развития рака пищевода, подчеркнул он.В целом чай — две-три чашки в день — положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию соединений, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, добавил доктор. При этом он призвал отказаться от добавления в напиток сахара и различных подсластителей, поскольку они существенно снижают пользу напитка.

