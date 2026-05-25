«Волна анемии накрыла россиян»: к чему приводят быстрые диеты после майских

В России наблюдается рост числа случаев анемии, связанных с попытками быстро похудеть после майских праздников. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, многие люди после застолий стремятся резко сбросить вес, прибегая к несбалансированным диетам, монодиетам или строгому вегетарианству.Особую опасность представляют диеты, основанные только на растительной пище. Железо из бобовых, гречки, гранатов и яблок усваивается гораздо хуже, чем из животных продуктов, а для его усвоения необходимы определённые генетические особенности. Кроме того, дефицит витаминов группы B (B12, B6, фолиевой кислоты), а также витамина C и микроэлементов (йода, селена) приводит к нарушению выработки эритроцитов и гормонов щитовидной железы.Эксперт подчеркнула, что даже при достаточном поступлении железа и белка с пищей, при неправильном рационе и интенсивных физических нагрузках может возникнуть белковая недостаточность и анемия.«Многие очень долго и старательно пытались похудеть к лету, кто-то сел на диеты после майских праздников. Как раз из-за таких экспериментов над своим здоровьем у нас волна людей с анемиями», — отметила Соломатина в беседе с life.ru.Врач призвала бережно относиться к своему здоровью и выбирать сбалансированные методы снижения веса, чтобы избежать серьёзных последствий для организма.

