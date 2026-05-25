Диетолог Соломатина: употребление маргарина ведет к болезням сердца и раку

Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность маргарина для организма.Специалист предупредила в интервью: многие люди употребляют маргарин, не осознавая этого. Например, он часто содержится в кондитерских изделиях, выпечке, полуфабрикатах. Регулярное получение маргарина чревато развитием опасных патологий, подчеркнула медик.Соломатина отметила, что этот «заменитель сливочного масла» относится к трансжирам – искусственно синтезированным жирам, которые получают путем специальной обработки растительных масел (им придают твердую форму). Воздействие трансжиров ведет к тому, что клеточная мембрана лишается эластичности, и это нарушает ее нормальную работу. Следствием такого нарушения может стать развитие болезней сердца, рака.«На этом фоне могут возникать различные заболевания: сердечно-сосудистые, онкология и все что угодно, так как, по сути, происходит нарушение жизнеобеспечения клеток», - сказала Елена Соломатина «Москве 24».Диетолог констатировала: мазать на хлеб при изготовлении бутербродов или добавлять в кашу лучше сливочное масло, а не маргарин. Но важно помнить: сливочное масло состоит из насыщенных жирных кислот, употребление которых в целом должно быть строго умеренным – особенно, если имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с лишним весом. Съедаемый кусочек такого масла должен быть очень небольшим.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки