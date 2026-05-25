Диетолог назвала полезный при диабете сыр

Некоторые сорта можно есть каждый день. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какой сыр полезен для пациентов с диабетом, а кому от этого продукта лучше воздержаться.По словам эксперта, сыр может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, поскольку содержит преимущественно белок и жиры и не оказывает существенного влияния на инсулин.«Это может быть важно людям с нарушением углеводного обмена, — пояснила Круглова. — Кроме того, сыр обеспечивает чувство сытости благодаря казеину, который усваивается постепенно».Диетолог советует обратить внимание на полутвёрдые сыры с жирностью до 20%, творожный сыр, сыры с пометкой «высокобелковый» и «низкожировой». Эти варианты подходят для ежедневного употребления. Рекомендуемая порция — не более 30–40 граммов в сутки.Людям с избыточным весом стоит выбирать сыры жирностью до 20% и внимательно следить за общей калорийностью рациона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки