Диетолог Лазуренко предупредила о вреде овсянки для пожилых людей

Употреблять овсянку пожилым людям следует не чаще одного раза в две недели, заявила медик Наталья Лазуренко.Врач-диетолог предупредила в интервью: регулярно есть овсяную кашу в пожилом возрасте вредно. По словам Лазуренко, слишком частое присутствие овсянки в рационе пожилых людей способствует проблемам, связанным с ослаблением костей и суставов, развитием таких состояний как остеопения, остеопороз.«Овсянка не дает возможности полноценно усваивать кальций из других продуктов и использовать его как катализатор в биохимических процессах», - объяснила специалист вред частого употребления овсянки.Наталья Лазуренко добавила, что сам овес отличается довольно ограниченным набором содержащихся в нем микроэлементов (в сравнении с другими крупами). К тому же часто люди готовят овсяную кашу не из цельной крупы, а из хлопьев более быстрой варки. В этом случае готовое блюдо содержит в себе значительно меньше клетчатки, одновременно изобилуя углеводами, от которых увеличивается жировая ткань.По словам специалиста, пожилым людям достаточно есть овсянку один раз в две недели. Говоря о других кашах, которые должны присутствовать в их рационе, эксперт уточнила: готовить их следует из круп, которые долго варятся. Лазуренко объяснила, что при более разнообразном в плане каш питании организм будет получать больше витаминов В, поддерживающих работу мозга и нервной системы, а также других важных микроэлементов.«Например, можно взять перловку, бурый рис или гречку», - цитирует эксперта «Москва 24».

