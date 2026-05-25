Врач Павлова: Получать омегу-3 лучше из жирной рыбы, чем из капсул

Долгое время омега-3 считалась эталоном среди биохакинговых добавок. Многие уверены: чем больше рыбьего жира, тем полезнее для сосудов и головного мозга. Однако последние данные заставляют усомниться в этом правиле.Свежее исследование, опубликованное на сайте sciencedirect.com, выявило у некоторых людей (особенно у тех, у кого уже присутствуют определенные маркеры старения мозга) связь между бесконтрольным приемом омега-3 и ускорением снижения когнитивных функций. Вместо защиты наблюдался обратный результат.Мозг - очень тонкая структура, и переизбыток отдельных жирных кислот способен нарушить хрупкое равновесие нейровоспалительных процессов. Риск для сердца: еще один побочный эффект - у людей без каких-либо сердечно-сосудистых патологий регулярный прием омега-3 повышал вероятность развития мерцательной аритмии на 13%, а риск сердечной недостаточности - на 5%.Парадокс заключается в том, что омега помогает тем, у кого сердце уже болит, но при этом может навредить абсолютно здоровым людям. Почему так происходит? Рыбий жир в капсулах крайне нестабилен. Если добавка хранилась неправильно или была низкого качества, вы, по сути, пьете прогорклый жир, который запускает в организме процессы окисления (оксидативный стресс). Кроме того, БАДы - это не конфеты и высокие дозы способны влиять на вязкость крови и работу клеточных мембран, пишет в своем канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.Она отмечает, что, во-первых, еда лучше капсул: получать омегу из жирной рыбы (сельдь, скумбрия, дикий лосось) два раза в неделю - безопасно и эффективно. В рыбе жирные кислоты находятся в естественной форме и не окисляются так быстро.Во-вторых, сдайте анализы и посоветуйтесь с врачом: перед покупкой банки посетите доктора. Пить добавку "на всякий случай" - это лотерея со своим здоровьем.В-третьих, если врач все же назначил препарат, выбирайте проверенные бренды с высокой степенью очистки.

