Врач посоветовала метод ходьбы для развития устойчивости

Врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала ходить босиком по неровной поверхности, чтобы тренировать баланс и устойчивость.По словам Морроу, у человеческого тела есть незаметная, но очень важная функция: мозг в любой момент времени знает, в каком положении оно находится. Например, когда человеку нужно наступить на неровную поверхность, мозг автоматически считывает, что положение сустава изменилось, и напрягает нужные мышцы, чтобы сохранить равновесие.«Система работает автоматически, но с возрастом или после травмы ее эффективность снижается и ей требуется развитие. Если перестать использовать эту функцию, она исчезнет», — считает врач. По ее словам, это ведет к травмам, что особенно опасно в пожилом возрасте.Чтобы тренировать устойчивость и равновесие, Морроу посоветовала время от времени ходить босиком по неровным поверхностям. По ее словам, подойдут трава, песок, земля, опилки. «Такая прогулка даст вашему телу вызов и заставит его реагировать на что-то неожиданное», — заключила она.

