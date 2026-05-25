Регулярные жалобы любителей бодрящего напитка на жжение в желудке напрямую связаны с низким качеством используемого сырья. Основатель петербургской кофейной компании Macondo Алехандро Хилон сообщил, что нарушения в процессе ферментации, появление плесени или повреждение зерен насекомыми делают продукт опасным для здоровья.Для сокрытия явных изъянов испорченные зерна подвергают слишком интенсивной обжарке, характерной, например, для итальянских традиций. По словам специалиста, такой жесткий температурный режим полностью уничтожает любые посторонние неприятные привкусы. Финальный помол зерен позволяет окончательно спрятать внешние дефекты некачественного продукта от глаз потребителя.

