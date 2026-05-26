Онколог рассказал россиянам об опасных родинках
«Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться — требует обязательного осмотра специалиста», — уточнил он.
До этого Каприн сообщил, что в группе повышенного риска развития меланомы находятся пациенты с большим количеством родинок, светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, люди с семейной историей меланомы.
