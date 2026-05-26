Онколог рассказал россиянам об опасных родинках

Обязательного осмотра доктора требует любая родинка, которая начала увеличиваться, кровоточить или менять форму. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.«Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться — требует обязательного осмотра специалиста», — уточнил он.До этого Каприн сообщил, что в группе повышенного риска развития меланомы находятся пациенты с большим количеством родинок, светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, люди с семейной историей меланомы.

