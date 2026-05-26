Раскрыт идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня

Биохимик Джесси Инчауспе заявила, что первый прием пищи оказывает существенное влияние на то, как человек будет чувствовать себя в течение дня. В интервью для издания El Tiempo она раскрыла идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия.По словам Инчауспе, завтрак должен быть таким, чтобы после него не произошел резкий скачок уровня глюкозы в крови. «Когда уровень глюкозы нестабилен, мы можем быть более реактивными, импульсивными и перегруженными. Это делает принятие важных решений более сложным и стрессовым. Поддержание баланса сахара в крови также способствует ясности ума», — пояснила она.Биохимик предупредила, что резкий скачок уровня глюкозы может вызвать сладкий завтрак. Если же первый прием пищи состоит из белков и жиров, то, напротив, сахар стабилизируется, что приводит к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок, в котором человек употребляет продукты на завтрак. «Если мы начнем с клетчатки, например, овощей, затем перейдем к белкам и жирам, а углеводы оставим напоследок, то скачок уровня глюкозы обычно будет более плавным», — добавила Инчауспе.

