PLOS Biology: белок Menin способен управлять старением организма

Ученые из Сямэньского университета в Китае обнаружили белок Menin, снижение уровня которого может быть связано со старением организма. Эксперименты на мышах показали, что восстановление его уровня улучшало память, координацию движений и состояние тканей, а также ослабляло некоторые возрастные изменения.Исследование сосредоточилось на гипоталамусе — небольшой области мозга, которая регулирует обмен веществ, гормональную систему, сон, температуру тела и стрессовые реакции. В последние годы ученые все чаще рассматривают гипоталамус как один из ключевых центров, влияющих на процессы старения.Авторы обнаружили, что с возрастом у мышей уровень белка Menin резко снижался в нейронах вентромедиального гипоталамуса — области, связанной с метаболизмом и системным старением. При этом в соседних клетках поддержки мозга такого эффекта не наблюдалось.Чтобы проверить роль белка, ученые создали мышей со сниженной активностью Menin. У животных появились признаки ускоренного старения: усилилось воспаление в мозге, уменьшилась плотность костной ткани, истончилась кожа, ухудшились память и координация движений, а продолжительность жизни сократилась.Исследователи также нашли связь Menin с D-серином — аминокислотой и нейромедиатором, участвующим в работе нервных клеток, обучении и формировании памяти. При снижении Menin уменьшалась и выработка D-серина.Затем ученые попытались обратить процесс вспять. Они ввели ген Menin в гипоталамус пожилых мышей возрастом около 20 месяцев. Через месяц у животных улучшились память, равновесие, а также состояние кожи и костей. Одновременно вырос уровень D-серина в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память.Отдельный эксперимент показал, что прием D-серина в течение трех недель улучшал когнитивные функции у старых мышей, однако не влиял на возрастные изменения кожи и костей. Это говорит о том, что Menin действует сразу через несколько биологических механизмов.Авторы подчеркивают, что исследование проводилось только на животных, поэтому говорить о возможном замедлении старения у людей пока рано. Тем не менее результаты поддерживают гипотезу, что мозг может играть гораздо более активную роль в регуляции старения, чем считалось ранее.

