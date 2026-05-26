Диетолог Соломатина рассказала о психологическом воздействии сыра
По словам Елены Соломатиной, сильная любовь к сыру у многих людей бывает неслучайной.
«Сыр, как и любой другой животный продукт, способен оказывать психологическое воздействие, вызывая чувство покоя и расслабленности», - сообщила диетолог в интервью.
Елена Соломатина объяснила, что сыр относится к продуктам, стимулирующим работу центров удовольствия. Такие продукты отличаются высокой концентрацией питательных веществ, выраженным приятным вкусом. Склонность организма реагировать на них эйфорически закрепилась эволюционно. Подобные продукты когда-то добывались далекими предками людей с огромным трудом, и если их удавалось добыть, это вызывало характерные эмоции, воздействуя на центры удовольствия.
Говоря о полезных свойствах сыра, Соломатина уточнила, что этот продукт является по сути молочным концентратом, который был подвержен ферментации.
«Человек получает сразу столько полезных компонентов, как если бы он выпил несколько литров молока», - сравнила эксперт.
Диетолог добавила, что наиболее сильным эффектом воздействия обладают твердые и сложные сорта сыра.
