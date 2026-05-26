AutoNeuro: тренировки меняют структуру нервной системы, задающей сердечный ритм

Ученые из Бристольского университета выяснили, что регулярные физические упражнения меняют не только работу сердца, но и структуру нервной системы, которая управляет сердечным ритмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Autonomic Neuroscience (AutoNeuro).Исследователи изучали звездчатые ганглии — небольшие скопления нервных клеток в нижней части шеи и верхней части грудной клетки. Эти нервные узлы помогают регулировать частоту сердечных сокращений, ускоряя работу сердца во время стресса или физической нагрузки.В течение десяти недель ученые подвергали крыс умеренным аэробным тренировкам на беговой дорожке, а затем сравнили их нервную систему с нетренированными животными с помощью трехмерной визуализации.Результаты показали неожиданную асимметрию — у тренированных крыс в правом звездчатом ганглии оказалось примерно в четыре раза больше нейронов, чем в левом. У нетренированных животных такого различия не наблюдалось.При этом изменения происходили по-разному с обеих сторон. В левом ганглии нервные клетки увеличивались в размерах почти вдвое, тогда как в правом — наоборот, становились меньше, но располагались плотнее. Общий объем нервных узлов после тренировок уменьшался, особенно с правой стороны.Авторы отмечают, что ранее считалось, будто нервная система адаптируется к физическим нагрузкам симметрично. Новое исследование впервые показало, что тренировки могут по-разному перестраивать левую и правую части системы управления сердцем.По словам исследователей, речь идет о проявлении нейропластичности — способности нервной ткани изменять свою структуру под воздействием внешних факторов. Этот процесс хорошо изучен в головном мозге, однако почти не исследовался в отношении нервной системы сердца.Ученые подчеркивают, что результаты могут иметь практическое значение для лечения сердечных заболеваний. Звездчатые ганглии уже используются как мишень при терапии аритмий и некоторых форм сердечной недостаточности. Новые данные могут помочь врачам точнее определять, какая сторона нервной системы играет большую роль при конкретных нарушениях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки