Врач Шуппо объяснила, как правильно пить воду в течение дня

Большую часть воды, необходимой организму, нужно выпивать на протяжении первой половины дня, сообщила медик Ольга Шуппо.Врач Шуппо отметила в интервью, что обычно суточный объем воды, необходимый человеку, вычисляется по формуле: от 30 до 40 миллилитров на килограмм веса. Максимальное количество воды, которое можно выпить за день, – это 3 литра (независимо от того, какие у человека рост и вес).«Считается, что пить нужно полтора-два литра воды в сутки. Но точных рекомендаций на этот счет все же нет. Точная дозировка в основном касается людей с хроническими заболеваниями: гипертонией, заболеванием почек», - объяснила специалист.По словам Ольги Шуппо, ежедневное питье воды поддерживает правильную работу кишечника и почек, хорошее состояние кожи, других органов. Благодаря воде в каждой клетке тела осуществляется полноценный детокс, наиболее здоровое желчеотделение.Любителям минеральной вод медик напомнила, что без ограничений можно пить только столовые воды. Если минеральная водя является лечебной, ее питье должно назначаться врачом.«Многое зависит от того, как именно поддерживать водный баланс. Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости. Если воду выпить залпом, то клубочковая фильтрация, первый этап в процессе образования мочи в почках, усилится и ускорит вывод жидкости из организма», - поделилась эксперт с «Лентой.ру».Шуппо посоветовала выпивать основную часть воды (до двух третей дневной нормы) в первую половину дня. В более позднее время почки работают уже менее активно, и возникают риск отеков.Также специалист порекомендовала тщательно фильтровать водопроводную воду, используемую для употребления. В ней могут содержаться нежелательные и опасные вещества.Людям, которые часто ощущают сухость во рту и жажду, по мнению Шуппо, следует проверить уровень сахара в крови или состояние почек. Такой симптом характерен для почечных патологий и сахарного диабета.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки